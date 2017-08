Skelet vinvis naar expositie Ecomare

Preparateur Chris Walen in Friesland ontfermt zich de komende tijd over het skelet van de vinvis die zondag aanspoelde op het strand bij paal 18.

Walen gaat de botdelen in lauwwarm water met enzymen (populair gezegd: in de biotex) behandelen om de laatste restanten vlees eruit te krijgen. Ook worden de bacteriën uit de botten verwijderd.

Medewerkers van Ecomare zijn vandaag (maandag) de hele dag in touw om het skelet van de ruim 18 meter lange vinvis veilig te stellen. Dat is volledig, met de kanttekening dat het beschadigd is door een botsing tussen schip en vinvis.

Volgens een woordvoerder van Ecomare is het de bedoeling dat het skelet na de preparatie binnen bij Ecomare tentoongesteld wordt. Bekeken wordt hoe dat qua ruimte het beste kan worden opgelost.





Medewerkers van Ecomare zijn zondag en maandag de hele dag op het strand bij paal 18 geweest om bezoekers tekst en uitleg over vinvissen te geven. Dat werd zeer op prijs gesteld door de mensen die een kijkje bij het kadaver kwamen nemen.

Het vlees van het dier is maandag eveneens opgeruimd. Dat gaat naar destructiebedrijf Rendac.









Hulpstrandvonder Maarten Jan Boon volgde het ontleden van de vinvis op de voet.