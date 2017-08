Burgers en buitenlui op Monumentendag

"Boeren, burgers en buitenlui" is het thema van de Open Monumentendag op zaterdag 9 september. Op deze dag zijn diverse historische gebouwen open gesteld, in een aantal worden ook activiteiten georganiseerd.

In Den Burg, de Oudheidkamer, het Polderhuis, De Burght en het Schoutenhuys. In Den Hoorn Diek 33, het Hoornder kerkje en de voormalige Vermaning op Diek 11a, nu atelier van Henk Noorlander.

In het buitengebied van het ouwe Texel boerderij De Waddel, de eendenkooi op Zuidhaffel, De Schans en de gerestaureerde schapenboet op Westerheem. In De Cocksdorp en Eierland het bakhuis bij Dorpzicht, de katholieke en het Waddenkerkje, de oude school, nu atelier en museum, in Zuid-Eierland en de vuurtoren. In Oudeschild Kaap Skil, de galerie van Gerd Jan Roos en Duikclub Texel.

In De Waal de voormalige pastorie Langwaal en Cultuurhistorisch Museum Texel. En in Oosterend de Maartenskerk en de toren en Wijnhuis Texel.