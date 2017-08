Komst nieuwe brouwerij houdt gemoederen bezig

Een fabriek op een perceel van 4,5 hectare (ongeveer negen voetbalvelden) met een maximale hoogte van vijftien meter (flatgebouw met zes etages) en een maximale productie van 35 miljoen liter per jaar in toekomst. De nieuwbouwplannen van de Texelse Brouwerij die in 2019 moeten beginnen op het bedrijventerrein leiden tot de nodige onrust bij omwonenden van het bedrijventerrein en andere dorpsbewoners van Oudeschild.

Marten Rutgers van der Loeff, directeur van de bierbrouwerij, neemt de zorgen in het dorp serieus. "We proberen iedereen mee te nemen in het proces. Het is niet zo dat er in één dag een enorm gebouw verrijst op de nieuwe locatie. Bovendien wordt het niet één grote loods. Het worden meerdere gebouwen, waarvan de silo's een hoogte hebben van vijftien meter. Het is niet zo dat het hele complex vijftien meter hoog wordt. Niet het hele perceel zal volgebouwd worden, aan het begin al helemaal niet. Dan gebruiken we ongeveer de helft van de beschikbare ruimte, maar wel met de ruimte om in de toekomst uit te kunnen breiden."

