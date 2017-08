Baken brengt reddingboten in actie

Een noodbaken aan boord van een schip heeft woensdagavond per abuis de Beursplein 5 en de Zalm in actie gebracht.

Beide reddingboten van de KNRM voeren naar een plek op zo'n zes mijl ten westen van de vuurtoren waar volgens het noodbaken een schip in nood zou moeten zijn.

Ter plekke aangekomen, kregen de reddingboten een nieuwe melding van het noodbaken, maar dan vijf mijl westelijker in de scheepvaartroute.

De zoektocht werd voortgezet, totdat de Kustwacht aangaf dat het loos alarm was. Het noodbaken bleek aan boord te zitten van een schip dat een tijd geleden was verkocht en door de Kustwacht was opgespoord.

Het baken stond per ongeluk op zenden en het schip bevond zich op de Oostzee in plaats van de Noordzee. Het baken gaf echter een geheel andere positie aan, omdat er geen GPS in zat en het signaal door slechts één satelliet was opgepikt.

Er deed ook een Search and Rescue helikopter mee aan de zoekactie op zee.