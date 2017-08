Groente en kruiden op Texel Culinair

Texel Culinair staat dit jaar in het teken van groenten en kruiden. De veertiende editie van het festival vindt plaats van vrijdag 8 tot en met zondag 11 september.

"We willen laten zien dat Texel meer te bieden heeft op culinair gebied dan lamsvlees, runderen en vis", zegt Andreas Schraag, voorzitter van Texel Culinair. "Er is zoveel meer smakelijks te eten, ook voor de vegetariërs onder ons,"

De deelnemers aan het festijn in de Dorpsstraat in De Koog worden uitgedaagd bijzondere gerechten samen te stellen op basis van groenten en kruiden.

De jury die de meer dan honderd gerechten gaat beoordelen, is inmiddels bekend. Die bestaat uit burgemeester Michiel Uitdehaag, foodblogger Claartje Schröder, culinair recensent Jacques Hermus en Bas Renooij. De laatste won via een prijsvraag een plek in de jury. Voorzitter van de jury is Egon Verstraeten.