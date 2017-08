"Hartendief zet voet aan wal"

"Aankomende zaterdag klinken er ongetwijfeld gillende enthousiaste geluiden uit de Dorpsstraat. Want niemand minder dan Dave Roelvink treedt op als DJ in discotheek de Toekomst. Eigenaar Maurice de Groot haalde het idool naar het eiland."

Met deze woorden kondigt De Toekomst de act van komend weekend aan. Roelvink is bekend van de tv-programma's 'Welkom bij de Kamara's', 'Sterren springen' en de reality-soap 'De Roelvinkjes' en inmiddels sinds een aantal jaren succesvol DJ: Dave Roelvink. Ook zijn privéleven maakte hem bekender dan hij wellicht zou willen. Eerst staat hij op het bekende Dutch Valley, maar snel daarna ruilt hij de massa in voor ons eiland.

Eigenaar Maurice de Groot is zeer verheugd 'dat het gelukt is': "We wilden weer eens een bekende naam boeken, al snel kwamen we uit op Dave Roelvink. Maar hij is inmiddels zo populair dat we aardig wat werk moesten verzetten om hem op Texel te krijgen." De boottijden sluiten niet aan op het schema van Roelvink, daardoor moest Maurice de Groot een alternatief bedenken. "Een speedboot, waarom niet?", vertelt De Groot.

Voor de fans is het belangrijk om te weten dat de entree voor discotheek de Toekomst vanaf 16 jaar is. Het is daarom raadzaam eerst een id-bewijs bandje te halen bij het bekende loket nabij de taxistandplaats. "Maar wees op tijd, vol is vol" vult Maurice Groot aan. Discotheek de Toekomst opent haar deuren vanaf 23:00 uur en de toegang is gratis.