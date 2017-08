Dubbelprogramma cabaret

Twee veelbelovende nieuwe talenten in cabaretland.

Kasper van der Laan speelt graag met je verwachtingen én met die van hemzelf, wat garant staat voor een onvoorspelbare voorstelling. Eén ding staat vast: je zal zijn naam niet snel vergeten.

Alex Ploeg

Alex snapt de dingen heus wel. Hij is gewoon wie hij is: een zelfverzekerde jongen die het allemaal niet weet. Die rake vragen stelt over onderwerpen die er niet toe doen. Die razendsnel is maar stagneert. Die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen, maar dat liever toch even komt doen In 2016 stond Alex in het voorprogramma van Ronald Goedemondt en won hij de Publieksprijs van Cameretten: 'Veel van zijn verhalen zijn hilarisch. Sommige herken je direct. Andere verhalen getuigen juist van een prettig gestoord brein. Naast een goede comedian is Alex ook een uitstekend gitarist.'

Kasper van der Laan

Hoe is tellen ontstaan? Wat is de perfecte appelflap? En waar vind je écht geluk? Kasper van der Laan laat geen vraag onbeantwoord. Zijn verhalen zijn doordacht, zijn observaties origineel en zijn hersenspinsels absurdistisch. Hij neemt je mee op reis langs alledaagse onderwerpen en vraagt zich af: Hoe normaal is onze leefwereld eigenlijk? En hoe normaal ben ik? Kasper speelt graag met je verwachtingen én met die van hemzelf, wat garant staat voor een onvoorspelbare voorstelling. Eén ding staat vast: je zal zijn naam niet snel vergeten.

Kasper speelde eerder dubbelprogramma's met Daniël Arends, Jan Jaap van der Wal, Henry van Loon en Martijn Koning en hij stond onlangs nog op Lowlands, Paaspop en Zwarte Cross. Vanavond speelt hij drie kwartier uit zijn eerste avondvullende voorstelling.

Donderdag 24 augustus – 20.30 uur

Theater & Restaurant De Toegift @Klif 12, 1797 AL Den Hoorn, entree €16,00 Diner vooraf mogelijk, reserveren gewenst. 0222-319633, mail@detoegift.com