Lintje voor Christiaan Rodenburg

Christiaan Rodenburg uit De Cocksdorp is woensdagmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn inzet bij brandweer en KNRM. Rodenburg is sinds 1999 actief bij de brandweer op en sinds 2007 bij de reddingmaatschappij.

Rodenburg was een aantal jaar geleden nauw betrokken bij de realisatie van de nieuwe kazerne in De Cocksdorp en hij was één van de drijvende krachten achter de nieuwe brandweerwagen die eind dit jaar in De Cocksdorp komt.

Bij de KNRM zorgde hij ervoor dat de Beursplein 5 te water gelaten kon worden en daarna bleef hij tijdens reddingsacties in het boothuis voor de contacten met de reddingboot op zee.

Burgemeester Michiel Uitdehaag speldde hem de onderscheiding op tijdens een bijeenkomst in de brandweerkazerne van De Cocksdorp.

De burgemeester was lovend over de instanties die hadden meegewerkt om de uitreiking van de onderscheiding zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, omdat Rodenburg ernstig ziek is.

De uitreiking werd bijgewoond door zijn familie, een aantal vrienden en de vrijwilligers van de KNRM en de brandweer in De Cocksdorp.