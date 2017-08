Schoonmaak levert 15.000 kilo op

De Boskalis Beach Cleanup Tour die de afgelopen twee weken langs de Nederlandse kust werd gehouden, heeft in totaal 14.929 kilo aan afval van het strand opgeleverd.

Dat is gisteren bekendgemaakt bij de afsluiting van de schoonmaakactie die van Cadzand tot Schiermonnikoog werd gehouden.

De Beach Cleanup Tour was ook twee dagen op Texel en haalde daarbij in totaal 1100 kilo aan rommel van het strand. Dat was tussen paal 28 en de Slufter en tussen paal 17 en paal 9.

In totaal deden 2748 vrijwilligers aan de jaarlijkse schoonmaak van Stichting De Noordzee mee.

Het grootste deel van het afval bestond volgens de stichting uit plastic items, zoals doppen, stukken visnet, drankverpakkingen, ballonnen en kleine stukjes plastic.