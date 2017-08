Zwemmen levert zeventig mille op

Een zwemtocht over het Marsdiep heeft van het weekend ruim zeventig mille voor de Stichting Spieren voor Spieren opgeleverd.

In totaal 42 zwemmers gingen in Den Helder te water en zwommen binnen anderhalf uur naar de Hors op Texel. Ze lieten zich elk persoonlijk sponsoren.

Na afloop werd een cheque van €70.207,27 overhandigd. Het geld wordt gebruikt voor de Spieren voor Spieren Dag die zondag 10 september wordt gehouden.

Kinderen met spierziekten en hun familieleden worden die dag in de Apenheul in Apeldoorn ontvangen voor een gezellige dag met elkaar.

De zwemtocht over het Marsdiep was voor de zesde keer georganiseerd door de stichting Be Tough in Den Helder.