Nieuwe kalenders Flying Focus

De nieuwe kalenders van Flying Focus zijn verkrijgbaar. Naast de al jaren bekende Visserij- en Scheepvaartkalender die voor de 25ste keer verschijnt, kan er ook gekozen worden uit de Wadden-, Texel-, Binnenvaart- , Offshore-, Galewarning- , Lighthouse- en Tug&Workboat kalender.

De Texelkalender geeft een mooi beeld van Texel in vogelvlucht gedurende alle seizoenen, met foto's van het besneeuwde centrum van Den Burg tot de door golven geteisterde Eierlandse gronden tijdens een najaarsstorm. De winkelprijs is € 18,50. De kalenders zijn verkrijgbaar bij De Concurrent, De Cocksdorp, Ecomare, Primera De Koog, Nauta en Het Open Boek in Den Burg, CIV en Waddenhaven Texel in Oudeschild en bij Flying Focus bij het vliegveld.