Bekende illustrator geeft workshop zeehondentekenen bij Ecomare

Houd je van tekenen, van zeehonden of allebei? Dan heb je nu een unieke kans om te leren hoe je deze bijzondere dieren op papier kunt vastleggen. Op maandag 21 augustus geeft de bekende illustrator Monica Maas tijdens een tekenworkshop uitleg, gaat met de groep bij de zeehonden kijken en begeleidt de deelnemers bij het tekenen van hun zeehond. Er is een beperkt aantal plekken, dus vooraf aanmelden via de website van Ecomare is nodig. De kosten zijn € 3,- per persoon, plus entree voor Ecomare.

Monica Maas is geboren op Texel waar ze nu nog steeds woont. Ze is werkzaam als illustratrice, kinderboekenschrijfster en ontwerpster en heeft tekeningen gemaakt voor ruim 150 (kinder)boeken. Wereldwijd heeft zij meer dan 2 miljoen boeken uit de Bobbi-serie verkocht. Maar ook de verhalen over Joupy de kleine zeehond en eilandmeisje Souwtje spreken een groot publiek aan. Na de workshop is het – ook voor niet bezoekers - mogelijk om in de Ecomare-winkel een van haar boeken te laten signeren.

De hele zomer zijn er allerlei activiteiten bij Ecomare, kijk op www.ecomare.nl voor het actuele dagprogramma.