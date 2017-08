Open Hangaar Dagen Flying Focus

Bij Flying Focus openen de deuren dit weekend (19 en 20 augustus) voor het publiek. Zowel binnen als buiten zijn grote foto's te bezichtigen met de thema's storm, vuurtorens, Wadden en natuurlijk Texel.

Sinds de verhuizing naar Texel in 2014 werkt Flying Focus Luchtfotografie volledig vanuit de hangaar op het Texelse vliegveld, waarvandaan nu ruim tweehonderd fotovluchten per jaar worden uitgevoerd. Het merendeel vluchten boven de Noordzee voor reportages van schepen en offshore-installaties, maar ook boven het Waddengebied om dit onder alle omstandigheden te kunnen fotograferen. Of verder weg om schepen te onderscheppen op de Atlantische Oceaan bij Ierland of vuurtorens langs de Franse kust in zwaar weer voor een nog te verschijnen boek. Het weekend van 19 en 20 augustus gaan de deuren open bij Flying Focus van 10:30 tot 16:00 uur.





Eén van de meest recente foto's van Flying Focus is die van het roze Wagejot.

Zowel binnen als buiten zijn grote foto's te bezichtigen met de thema's storm, vuurtorens, Wadden en natuurlijk Texel. De drie unieke eigen vliegtuigen zijn te bezichtigen, waaronder de tweemotorige Cessna Skymaster waarmee de stormvluchten tot windkracht 10 worden gevlogen. De 2018-edities van de totaal negen kalenders, waaronder de Texelkalender, zijn verkrijgbaar alsmede de inmiddels bijna twintig fotoboeken. Er is genoeg voor de liefhebber van de Wadden of de scheepvaart!