Ook paraffine op Texels strand

Er is nu ook paraffine aangespoeld op het Texelse strand.

Dat heeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat dinsdag bevestigd. Ten zuiden van paal 9 is volgens RWS paraffine op het strand waargenomen.

"Het is nog niet veel en het wordt in de gaten gehouden." Of het wel of niet tot opruimen komt, wordt nog bekeken.

Van het weekend spoelden meerdere kubieke meter paraffine aan langs de Noord-Hollandse kust tussen Zandvoort en Den Helder. Texel bleef gevrijwaard. RWS ging aan de overkant met machines het strand op om de rommel te ruimen.

Maandag waren er bij RWS nog geen berichten van aangespoelde paraffine op Texel, maar in de loop van de dag begonnen er via de social media meldingen binnen te komen dat er wél paraffine was aangespoeld.

Er lag ook nog wat oude paraffine die een paar weken geleden al op het strand terecht was gekomen.