Artex laat zich gelden op Pre-Sail

Op woensdag 21 juni zal Artex - Kunstenschool Texel een groot deel van het podiumprogramma invullen tijdens Pre-Sail in Oudeschild. Met optredens van maar liefst 19 dansgroepen van Artex, het Popkoor Texel, Vat Cool (percussie op oliedrums) en orkest Speel op Sail.

De Pre-Sail bij Texel belooft een geweldig spektakel te worden op 21 en 22 juni 2017. Net als in de Gouden Eeuw gaan bij Oudeschild grote aantallen imposante tallships voor anker. In de Gouden Eeuw was dit de drukste ankerplaats ter wereld. De Pre-Sail is een feest op zich, met topartiesten als Ali B., een gezellige Sailmarkt, rondvaarten langs de zeilschepen en veel meer. Op 22 juni vertrekken de schepen naar Sail Den Helder.

Podiumorogramma Artex - Kunstenschool Texel op Pre-Sail woensdag 21 juni

15:15 uur: Artex' Speel-op-Sail-orkest samen met het Oudeschilder Visserskoor

16:00-17:45 uur: optredens door 19 groepen van de danssectie van Artex

18:30 uur: een optreden van het Artex' Popkoor Texel

Tussen de optredens door zorgt 'Vat Cool' voor luidruchtige intermezzo's!