Grootse schoolmusical op Pre-Sail

Na de aankondiging van het uitgebreide en vrij toegankelijk entertainmentprogramma met o.a. Ali B, heeft Pre-Sail Texel op woensdag 21 juni a.s. nog meer in petto voor toeristen en Texelaars. In de haven van Oudeschild verzorgen de Texelse scholen een musicalspektakel met bijna 800 kinderen.