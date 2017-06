Tuners vermaken zich bij EP:Voordeelland

Keiharde muziek, subwoofers, brullende motoren en vooral een hoop gezelligheid. De autotuners die zaterdag bij EP:Voordeelland stonden, vermaakten zich kostelijk.

Om een uur of 11:00 uur was het nog vrij rustig qua deelnemers, maar volgens organisator Daan Mosk kwamen er in de middag nog meer liefhebbers. Eén van de auto's had een muziekinstallatie in zijn auto die een dusdanig geluidsvermogen had, dat de grond trilde. De mannen deden echter niemand kwaad en namen uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden.