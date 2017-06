JONGERENCAFÉ in jongerencentrum Time Out

Speciaal voor scholieren van het voortgezet onderwijs organiseert Young 4 Ever dinsdag 13 juni, 27 juni en 4 juli van 15.15-17.15 uur het jongerencafé.

"Omdat je soms na school gewoon even iets anders wil doen dan huiswerk, bijbaantje of sport. Jongerencentrum Time Out is dan de plek waar je even niks "moet". Een plek waar je kunt chillen met leeftijdsgenoten en met de jongerenwerkers Sandra en Andrea van Young 4 Ever die tevens graag een kopje thee voor je inschenken. Je helpen met de uitdaging van de dag of je volledig inmaken tijdens een potje tafelvoetbal (zo zijn we dan ook wel weer). Dinsdag 13 juni is het eerste jongerencafé (we denken aan taart, rode loper etc.). We openen om 15.15 uur. Zien we jullie dan? Oja, het volgende jongerencafe is 27 juni en dan kletsen we over "money money" en hoe je de euro's makkelijker je portemonnee in dan uit kunt laten rollen!"