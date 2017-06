Gerenoveerde Notaristuin geopend

Kees Swarthof (dorpscommissie Den Burg) en wethouder Frank Kingma onthullen het doek waarmee de Notaristuin in Den Burg officieel geopend is.

"Ik hoop dat de Notaristuin een plaats wordt waar mensen dichter bij elkaar komen." Met die woorden gaf wethouder Frank Kingma het startsein voor de opening van de Notaristuin in Den Burg.

Na zijn speech opende hij het grote hek naar de Notaristuin en onthulde samen met Kees Swarthof van de dorpscommissie van Den Burg een bord met informatie over de notaristuin. De Notaristuin was een initiatief van Mr. Willem Bok die vanaf 1827 op Texel woonde. Deze tuin, die lag achter de Notariswoning, is een klein restant van de oorspronkelijke tuin. Het perceel reikte tot waar nu de Julianastraat is bebouwd, en ook een deel van de Wilhelminalaan en het parkeerterrein 'De Bocksberg' maakten ooit deel uit van de Notaristuin.





Het was een wens van de bewoners, de dorpscommissie van Den Burg en de gemeente om de Notaristuin weer op te knappen. Zo is er een nieuw hek gekomen en is er een - ook voor rolstoel geschikte - picknicktafel gekomen. In de Notaristuin groeien zeventien monumentale bomen, waaronder lindes en een paardenkastanje. Verder groeien er zestien inheemse plantensoorten.

De Notaristuin is een openbare plek.