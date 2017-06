Samen maken we Texel dementievriendelijk; om te beginnen in Oosterend

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. En dit aantal zal, mede onder invloed van de vergrijzing, op Texel komende jaren nog verder groeien. Dit betekent dan ook dat we allemaal vroeg of laat met dementie te maken krijgen. In de familie, bij vrienden, op het werk, in het verenigingsleven of in de eigen straat.

Tegelijk streeft onze samenleving er naar dat mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. En de meeste mensen willen dat ook graag, maar hebben daar wel de steun van hun directe omgeving bij nodig. En Texel , als kleine gemeenschap waarin de mensen elkaar kennen, heeft het in zich die zorg te bieden. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat mensen met dementie, én hun naaste(n), mee kunnen blijven doen aan het dagelijks leven.

Om deze zorg voor elkaar te ondersteunen start Texels Welzijn dit jaar het project 'Samen maken we Texel dementievriendelijk'. In ieder dorp bieden wij in 2017 een cursus dementie aan voor vrijwilligers en beheerders van dorpshuizen, verenigingen, kerken, dorpscommissies , ondernemers en andere belangstellenden. Na deze cursus zijn de deelnemers in staat dementie beter te herkennen en makkelijker om te gaan en in gesprek te gaan met iemand met dementie.

De cursus wordt gegeven door Liesbeth Rijk van Geriant (Geriant is gespecialiseerd in hulpverlening bij dementie en werkzaam op Texel ), in samenwerking met de dorpswerkers van Texels Welzijn. De cursus is gratis en er kunnen 40 - 45 mensen per dorp deelnemen.

Op dinsdagavond 20 juni, van 19.30u – 21.30u, start de eerste cursus in De Bijenkorf in Oosterend. De data van de cursussen in de andere dorpen op Texel worden later bekend gemaakt