Wadsteiger, brede trap en uitkijkpunt

De plannen voor de wadsteiger bij De Cocksdorp houden de gemoederen bezig. Het Waddenfonds zegde er een week geleden een half miljoen euro voor toe, waarmee de financiering van de steiger en andere projecten bij de Waddendijk rond kwam.

Het gaat om de steiger, een brede trap tegen de dijk in het verlengde van de Kikkertstraat (met traplift) en een uitkijkpunt op de dijk zelf.

De plannen bestaan sinds 2013 en zijn onderdeel van het grotere plan van de Stichting Waterrijke Perspectieven om van De Cocksdorp een waterdorp te laten worden. De stichting bestaat uit bewoners van het dorp. Zij begonnen met het ontwikkelen van de plannen, nadat de supermarkt uit de Kikkertstraat was verhuisd en de vraag rees hoe De Cocksdorp in de toekomst aantrekkelijk zou kunnen blijven voor toeristen.

Dat leidde tot een project in twee delen. Het eerste deel: de aanleg van de straatvitrines in de Kikkertstraat en het waterplein (met waterspeelplaats) tussen de huisartsenpraktijk en de pizzeria. Aanvankelijk was er ook sprake van een trekpontje over de Roggesloot, maar dat idee riep weerstand op. De plannen werden uiteen gezet tijdens informatieavonden in het dorp.

De straatvitrines zijn er al een tijdje en naar verwachting beginnen Bart Boon en Expotise binnenkort met de aanleg van de waterspeelplaats op het waterplein. Die speelplaats liep veel vertraging op, onder meer omdat de aanvankelijk aangetrokken aannemer failliet ging.

Het duurde ook langer, omdat extra subsidie nodig was om de speelplaats voor mindervaliden toegankelijk te maken. Voorzitter Wil Homan van Waterrijke Perspectieven verwacht dat de speelplaats eind augustus klaar is. Het Waddenfonds trok er een paar jaar geleden €99.000,- voor uit.









Het tweede deel van alle plannen bestaat uit de ruim 150 meter lange en 2,5 meter brede wadsteiger (met een plateau van 8 meter breed en 35 meter lang dat meebeweegt met eb en vloed), de brede trap met traplift voor mensen die mindervalide zijn en het uitkijkpunt op de dijk in het verlengde van de Kikkertstraat. Dat moet volgens Waterrijke Perspectieven leiden tot een betere verbinding tussen het dorp en het wad.

De steiger is bedoeld om gasten "zonder natte schoenen en met droge voeten" het wad te laten bezoeken en hij moet mensen in een rolstoel de kans bieden het wad van dichtbij mee te maken. De stichting verwacht dat een kwart van de mensen die jaarlijks de vuurtoren bezoekt ook naar de wadsteiger komt. Dat zou neerkomen op 27.500 bezoekers per jaar. "Na uitgewaaid te zijn, zal een groot deel De Cocksdorp aandoen en daar versnaperingen nuttigen."

Voor het tweede deel van het plan werd de afgelopen jaren vaker bij het Waddenfonds subsidie aangevraagd. Een keer werd het afgewezen, afgelopen week volgde de toezegging.

De stichting heeft ook toezeggingen gekregen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (€80.000,-), Samen één Texel (€40.000,-) STIFT (€55.000,-) en de Gollardsstichting (€55.000,-) voor steiger, trap en uitkijkpunt.





De gemeente heeft steun uitgesproken om mee te helpen, Natuurmonumenten is bereid het beheer en onderhoud van de steiger te verzorgen. Die wordt gebouwd met behulp van meerpalen. Ecomare en het Vogelinformatiecentrum willen vanaf het uitkijkpunt excursies gaan verzorgen. Het punt is er ook om informatie over de Waddenzee als werelderfgoed te verschaffen.

De ontwerpen zijn van landschapsarchitect Berrie van Elderen uit Haarlem en Expotise uit Den Burg. Esther Krijnen van InnoFund uit Oudeschild hielp mee met de subsidies. Volgens Homan begint nu het traject om de vergunningen geregeld te krijgen. Aandachtspunt daarbij is dat er voldoende parkeergelegenheid moet zijn.

Op Facebook was de afgelopen dagen te lezen dat niet iedereen even enthousiast is over de komst van de wadsteiger. Volgens Homan hoort dat erbij. "Tachtig tot negentig procent van de mensen is gelukkig wel enthousiast." Hij benadrukt dat de steiger naast het 'haventje van Sil' komt en dat het haventje zelf intact blijft. Het gebouw van het gemaal blijft ook en is in beeld als educatief informatiecentrum over de Waddenzee wanneer het nieuwe gemaal bij De Cocksdorp in gebruik is genomen.