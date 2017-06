Anderhalf jaar cel Texelse spil drugsnetwerk

Een 20-jarige man uit Den Burg heeft woensdag wegens grootschalige handel in soft- en harddrugs anderhalf jaar celstraf gekregen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De straf die de rechtbank in Alkmaar hem oplegde was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) twee weken terug.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de Texelaar tussen juni 2015 en december 2016 tientallen afnemers op het eiland voorzag van soft- en harddrugs. Daarnaast is hij schuldig aan de beroving van een toeriste. De schade die zij leed, een kleine 450 euro, moet hij volledig vergoeden. Aan zijn voorwaardelijke strafdeel is een proeftijd van drie jaar gekoppeld. In die periode heeft hij een meldplicht en moet hij zich – vanwege het grote gevaar dat hij in oude fouten vervalt – onder behandeling stellen bij de GGZ.

De man uit Den Burg was op het eiland de spil in een Helders-Texels drugsnetwerk. Twee andere sleutelfiguren op het vasteland, een 34-jarige man en een 33-jarige vrouw uit Den Helder, werden woensdag eveneens conform de eis veroordeeld. De man kreeg 2,5 jaar gevangenisstraf. Daarbovenop komt nog eens een half jaar van een oude voorwaardelijke celstraf die hij moet uitzitten. De vrouw kreeg twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk.

Volgens de officier van justitie kocht de Texelaar vrijwel al zijn drugs in bij de man uit Den Helder. Beiden ontkenden dat in de rechtszaal met klem. De Heldenaar zei zijn drugs in te kopen "bij een moordenaar, dus u begrijpt dat ik die naam niet ga zeggen". De Texelaar wenste evenmin uit de school te klappen. Hij had het slechts over de inkoopkanalen van de Heldenaar die hij benutte voor de aanschaf van onder meer "snelle" (speed), "groente" (wiet) en "smurfen" (xtc).

Maar de rechtbank is ervan overtuigd dat de twee samenwerkten. Bewijzen die het OM hiervoor aanvoerde waren onder meer afgeluisterde telefoongesprekken en transcripties van WhattsApp-verkeer. In een van de overleggen zeiden de twee tegen elkaar "dat we iemand moeten hebben die zonder gevaar heen en weer kan".

Sommige afnemers van de Texelaar hebben bij de politie verklaard dat de man al jarenlang bekend staat als dealer en ook aan tieners verkocht. Zo hebben twee jonge vrouwen gezegd dat ze al op hun zestiende harddrugs bij hem kochten. En volgens buurtbewoners was het een komen en gaan van klanten. Een buurvrouw zei bij de politie dat het soms "filerijden" was bij de Texelaar thuis. De man zelf stelde in totaal zo'n 75 afnemers te hebben bediend. "Maar daar zaten ook veel toeristen bij. Die kwamen een paar keer en die zag ik daarna nooit meer."

Justitie heeft de winst die hij in anderhalf jaar tijd boekte met zijn handel geschat op ruim 122.000 euro en wil dat hij dat aan de staat terugbetaalt. De man zelf heeft dat bedrag "sterk overdreven" genoemd. Volgens hem handelde hij slechts in het klein en heeft hij op zijn hoogst 15 mille bij elkaar gedeald. De rechtbank neemt over het zogenoemde 'ontnemingsbedrag' begin volgende maand een besluit.