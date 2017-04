Kofferbakmarkt terug naar De Koog

Op de Nikadel in De Koog wordt tweede Paasdag een kofferbakmarkt gehouden. Met de terugkeer van de markt vanuit Den Burg gaat een wens van de Jeugdclub van De Koog in vervulling.

"Vorig jaar in Den Burg kwamen we een aantal problemen tegen. Zo was er te weinig ruimte op het moment dat de auto's van de kermis er zijn en stonden er vaak geparkeerde auto's waardoor er weer te weinig ruimte was om alle verkopers een plek te geven. Wij zijn als jeugdclub van De Koog heel blij dat de kofferbakmarkt weer terug is", vertelt Isabella van Boven die de groep begeleidt. Dit doet zij samen met Veronica van Beek en Tineke Schutte.

De kofferbakmarkt is van 9:00 tot en met 13:00 uur. Verkopers welkom vanaf 7:00 uur. Plekken zijn €7,50 per plek. Dit geld komt ten goede aan de ijsclub en de jeugdclub. Meer informatie over de kofferbakmarkten is te vinden op de Facebookpagina Kofferbakmarkt Texel.

De andere data van de kofferbakmarkten zijn:

17 april

25 mei

5 en 18 juni

2, 16 en 30 juli

13 en 27 augustus

10 september

15 oktober