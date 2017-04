Rondewinst voor Veegers.

Gerda en Freek Veeger haalden de hoogste score in de voorlaatste volle speelronde van de klaverjascompetitie. Bart Weijdt en Willem Koomen nemen de leiding over in het algemeen klassement, maar de spanning blijft.

Gerda en Freek Veeger draaien dit jaar vrij onopvallend mee in de top. Zij haalden pas hun tweede rondewinst van dit seizoen binnen met hun hoogste partij van dit seizoen. De manier waarop de Veegers wonnen past goed bij dit seizoen: 4x rondewinst met meer dan gemiddelde scores. Zij haalden 7154 punten en hebben daarmee zo waar nog een (vooral theoretische) kans om kampioen te worden. De Veegers staan nu vierde. Lieuwe van der Veen en Ko Koomen herstelden zich uitstekend van de "poedel" van vorige week. Zij haalden de tweede plaats binnen , ook al met vier regelmatige scores. Zij haalden 6917 punten en stijgen daarmee van vijf naar drie. Bart Weijdt en Willem Koomen haalden een mooie derde plaats binnen met 6836 punten. Dat was voldoende om Tromp en Stark voorlopig (?) van de troon te stoten. Zij nemen de leiding over. Frans Bos en George Eelman zetten hun goede reeks voort door vierde te worden. Zij haalden 6784 punten en stijgen van acht naar zeven. Tiny Zwaneveld en Piet Moree pakten de vijfde plaats. De score van 6651 punten leverde geen winst op in het klassement. Zij blijven staan op de tiende plaats.

In het algemeen klassement blijft het ongemeen spannend. Bart Weijdt en Willem Koomen veroverden de toppositie, maas Bas Ttromp en Frans Stark staan slechts 250 punten achter, dit kan gemakkelijk nog worden gerepareerd. Lieuwe van der Veen/Co Koomen staan derde op 1358 punten, op korte afstand gevolgd door Gerda en Freek Veeger op 1429 punten. Theo en Gerard Witte staan nu vijfde op 1673 punten. Deze vijf koppels gaan uitmaken wie er op het erepodium van dit seizoen komt.