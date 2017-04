Texelse redders in blad KNRM

Oud-schipper Charles Douma en plaatsvervangend schipper Arnold Boon van de Beursplein 5 uit De Cocksdorp prijken op de voorkant van de nieuwste uitgave van De Reddingboot.

Dat is het landelijke magazine van de KNRM. Boon en Douma vertellen in het blad over een redding van Douma, een week voor zijn afscheid, waarbij vier mensen in veiligheid werden gebracht.

De vier zaten op een trimaran die op de Eierlandsche Gronden in de problemen was geraakt en zonder zeil en zonder motor in de golven lag te rollen.

De mensen die achter het roer stonden, waren dodelijk vermoeid omdat ze al twee dagen in stormachtig weer op hun benen hadden gestaan om de trimaran varende te houden.

De boot werd naar de haven van Den Helder gebracht, waar de schipper zijn trimaran meteen te koop zette. Boon omschrijft de redding in het magazine als een "kroon op het werk van Douma" die zestien jaar lang schipper op de Beursplein is geweest.