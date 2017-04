Beursplein schiet WR181 te hulp

De Beursplein van de KNRM in De Cocksdorp is dinsdagochtend de WR181 te hulp geschoten, nadat de kotter problemen had gekregen met een van de vistuigen.

Dat gebeurde in het noordelijk deel van de Eierlandsche Gronden tussen Texel en Vlieland. Volgens de KNRM maakte de reddingboot op verzoek van de schipper van de WR181 de sleepdraad vast om de boeg van de kotter op zee te houden.

Op die manier kon de schipper zijn motor en schroef uitzetten, waardoor er geen gevaar was dat de visnetten in de schroef zouden komen. In de rustige zee, met een golfhoogte 1,3 meter, kon de bemanning van de kotter vervolgens het vistuig veilig en gecontroleerd vastzetten.

Door een professionele samenwerking en goed zeemanschap van beide bemanningen was de klus volgens de KNRM vlot geklaard. Een uur na lancering was de Beursplein terug in De Cocksdorp en na het schoonmaken van de reddingboot konden de vrijwilligers naar hun werk.