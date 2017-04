Lammetjeswandeltocht

Deze wandeltocht start op 2e paasdag 17 april aanstaande vanuit de kantine van schietsportcentrum Odysseus, Emmalaan 65

in Den Burg.

Er is een grote variatie in afstanden, zodat een ieder zijn of haar favoriete afstand kan kiezen.

Starttijden:

40 km. van 9.00 – 10.00 uur

25 km. van 9.00 – 11.00 uur en de afstanden van 5 km., 10 km. en 15 km. kunnen starten tussen 9.00 en 14.00 uur.

De kosten met medaille zijn € 4,50 en zonder medaille € 3,--.

Leden genieten een korting van € 1,-- op deze prijzen.

Deze Lammetjestocht voert traditiegetrouw over het oude land van Texel.

Al wandelend kunt u genieten van het kleinschalige landschap van Texel en van de lammetjes.

Informatie kunt u inwinnen bij de wandelsportvereniging Het Gouden Boltje telefoonnummer 0222-313740 of op de website www.hetgoudenboltje.com