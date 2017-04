Open huis bij Glazen Paleis

Om iedereen kennis te laten maken met het nieuwe podium houdt het Glazen Paleis in de Wezentuin in Den Burg op dinsdag 18 april open huis.

"Wij zullen er zijn om iedereen het podium te laten zien en vragen te beantwoorden. Voor ons is het heel belangrijk dat iedereen weet, hoe het goed benut kan worden. Het is er namelijk voor iedereen. Tijdens de open dag is er een optreden van zanger/gitarist Dick Groot. Hij speelt voornamelijk easy listening muziek en zorgt voor een gezellige sfeer. Als gastheren van deze gezellige inloopdag zorgen wij voor koffie/thee en wat lekkers", laat Marga Lakwijk van het Glazen Paleis weten.

Iedereen is van harte welkom vanaf 10:00 tot 14:00 uur.