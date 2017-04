Kinderen in Den Burg, De Koog en De Cocksdorp hebben zondag meegedaan aan Palmpasen.

Begeleid door de S.O.S. Band liepen de kinderen samen met ouders en grootouders een rondje door de dorpen.

De kinderen hadden volgens traditie versierde kruizen en broodhaantjes bij zich. Palmpasen is de dag waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht.





In De Koog was sprake van een opleving ten opzichte van vorig jaar. Toen was er weinig animo meer voor Palmpasen, maar afgelopen zondag deden er volgens een ouder liefst 38 kinderen mee.

"Dankzij de ouderraad van de Lubertischool werden de Koger kinderen weer enthousiast gemaakt hun kruis mee naar school te nemen en te versieren."





Opleving van Palmpasen in De Koog. (Foto Theresia Veldman)