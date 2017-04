ZDH verliest doelpuntrijk duel

Het is ZDH net niet gelukt om de verrassende overwinning op VIOS-W een goed vervolg te geven. In Schagen tegen SRC moesten de Hoornders telkens een achterstand goedmaken. Door pech en enkele twijfelachtige arbitrale beslissingen lukte dat één keer te weinig: 4-3.

Bij afwezigheid van Marcel Boone werd ZDH gecoacht door secretaris Joop Rommets, die zelf jaren in het eerste elftal speelde en op zijn 49ste nog steeds actief is in het tweede elftal. Hij gaf Mike de Bruijn bij diens vierhonderdste competitiewedstrijd een plaats in de basis.

Ondanks waarschuwingen van de interim-coach geconcentreerd te beginnen, kwam ZDH al na zeven minuten op achterstand. Bijpost verspeelde bij een corner de bal, waarna SRC uit een snelle counter toesloeg: 1-0. ZDH herpakte zich snel en speelde bij vlagen uitstekend. Dat leidde halverwege de eerste helft tot de gelijkmaker. De Bruijn verlengde koppend een hoge voorzet van Hidde Struick, waarna Jelmer Bomas uiterst koel bleef. In het vervolg kreeg ZDH goede kansen. Zo ontdeed Bijpost zich knap van twee tegenstanders, maar had hij daarna beter op de meegekomen De Bruijn kunnen afleggen.

De tweede helft begon met een domper. Een slap schot leek een eenvoudige prooi voor Daniël Bakker, maar de anders zo betrouwbare keeper, tegen VIOS-W nog de uitblinker, liet de bal door de benen rollen. ZDH reageerde volwassen en scoorde na een uur 2-2. Een voorzet van Bijpost was net te scherp, maar invaller Timo Westdorp bracht de bal opnieuw in de doelmond, waar Bomas weer eens op de juiste plek stond.

Ook bij het derde doelpunt van SRC zat het ZDH niet mee. Verdediger Guido Boogaard werd naar de grond getrokken, waarna een tegenstander profiteerde. Direct daarop leek Bomas na een prachtige aanval zijn hattrick te completeren. Van dichtbij schoot hij snoeihard tegen de onderkant van de lat. De bal stuitte vanachter de doellijn het veld weer in, maar de scheidsrechter had dat niet gezien. De grensrechter wel, maar die hield gaf taal noch teken en gaf pas later toe dat het wel degelijk een doelpunt was geweest.

Met de snelle Willem Rommets als invaller gaf ZDH in het slotkwartier flink gas. De beloning volgde toen Bijpost vanaf de doellijn voorgaf op Bomas. Diens volley kon nog worden gekeerd, maar in de herkansing schoot Struick wel raak. SRC leek rijp voor de slacht, maar scoorde tegen de verhoudingen in 4-3. Dezelfde eindstand als een half jaar geleden, maar toen won ZDH.

Gelukkig voor de Zwaluwen verloor de concurrentie ook. Over twee weken speelt ZDH uit tegen Winkel.