Gouden onderscheiding Skuumkoppe

De Texelse Bierbrouwerij heeft tijdens de Dutch Beer Challenge 2017 een gouden medaille voor de Skuumkoppe gewonnen.

Het paradepaardje van de bierbrouwerij won goud in de categorie Amber Ale. Zilver was er in die categorie voor Hop & Liefde van brouwerij De Molen en brons voor Flink van brouwerij 't IJ.

Sef Brackel en Maaike Zilverberg namen de prijs namens de bierbrouwerij in ontvangst. "Apetrots zijn we op de gouden medaille", aldus Brackel, directielid van de brouwerij. "Met Skuumkoppe wisten we dat we iets bijzonders in huis hebben. Dit is mooi voor ons, voor de liefhebbers en natuurlijk ook voor alle Texelaars."

In totaal stuurden 83 Nederlandse brouwerijen gezamenlijk 297 verschillende bieren in voor de Dutch Beer Challenge 2017. Vervolgens werden er 17 gouden, 17 zilveren en 22 bronzen bieren uitverkozen.