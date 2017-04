Fietsavontuur...

Een gezellig dagje fietsen...jaja...

Vorige week zaterdag verbleven we in het noorden van het land. We besloten een fietstocht te gaan maken. Ik had eerst nog wel mijn twijfels gezien het weer, maar het zag er goed uit dus besloten we op pad te gaan. We huurden twee E-bikes (die hebben we thuis niet dus namen we het er van) en kozen een route van 63 kilometer. Er was ons gezegd dat we met een volle accu 70 kilometer konden fietsen. Dat zou dus helemaal goed komen.

Daar gingen we dan; meer vliegend dan fietsend over het fietspad. De omgeving was prachtig en het weer zat mee.

Toen we nog niet eens op de helft van onze fietstocht waren, bleek dat de fiets van mijn man een mankement vertoonde; zijn trapper was eraf. Tja, met één trapper is het lastig fietsen. Daar stonden we dan, op een kruising van een zandweg met een N-weg, met drieënhalf trapper. Mijn man belde ons hotel en na ongeveer drie kwartier kwam een manager met drinken, chocolade en een setje inbussleutels. De juiste werd eruit gehaald, de trapper werd vastgedraaid, de manager ging weer op pad en wij vervolgden onze weg.

Rond lunchtijd belandden we op het terras van een leuk restaurantje vlak naast een spoorwegovergang. Terwijl we wat nuttigden, betrok de lucht en begon het te regenen en te rommelen. Echt onweer bleef uit, maar de regen kwam al gauw in grote druppels naar beneden. Terwijl we daar beschut zaten hielden we de buienradar en de lucht in de gaten. Helaas zou het nog een tijd duren en ik was van mening dat we uiteindelijk toch door de regen verder moesten. Toen het ergste voorbij was vervolgden wij onze weg. Na vijf minuten waren we al nat en dat werd er niet beter op. Gefocust op de nummering die we aan moesten houden en met de fietsen in de hoogste accustand, vlogen we de rest van onze fietsroute verder. Tussen de regendruppels door probeerde ik om mij heen te kijken en de omgeving te bewonderen.

Onderweg bemerkte we dat de fietsen niet van regen hielden, getuige de geluiden vanuit de kettingkasten. Ook de accu hield het niet vol tot 70 kilometer, wat niet vreemd is wanneer je hem op de hoogste stand zet.

Rond 17.30 uur kwamen we aan in ons hotel. Uiteraard was het laatste uurtje van onze fietstocht droog en scheen de zon.

Koud, nat en met tintelende voeten (ik liep op kussentjes, zo gevoelloos waren ze geworden) gingen we naar de kamer waar we snel onder de douche sprongen.

De volgende dag bezocht ik een website met E-bikes. Na het snuffelen aan zo’n fiets heb ik geconstateerd dat ze erg prettig zijn. Misschien dan toch maar eentje aanschaffen. Dan wel één met goed vastzittende trappers…

Tineke Stiehl-Timmer