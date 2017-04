Internationale prijs voor Texelstroom

De Texelstroom is in Italië onderscheiden met de Shippax Ferry Award 2017.

Dat is een toonaangevende internationale prijs van Shippax, een maritieme organisatie die databases van cruiseschepen en veerboten bijhoudt en publicaties over veerschepen en cruiseschepen verzorgt.

Directeur Cees de Waal van TESO en Bert de Jonge, projectleider van de bouw van de Texelstroom, namen de prijs in ontvangst. De Texelstroom kreeg de onderscheiding voor de innovaties die aan boord zijn toegepast om duurzaam te varen.

TESO is trots op de prijs. De Waal: "Het is bijzonder dat onze Texelstroom als een aansprekend voorbeeld wordt gezien in de internationale scheepvaart. Daarnaast blijven we nuchter en bescheiden, want het schip is pas in de vaart. De Texelstroom dient de komende jaren ook aan te tonen dat het in alle opzichten voldoet aan de door ons gestelde eisen op het gebied van veiligheid, continuïteit, kwaliteit en duurzaamheid."

De Texelstroom kende de nodige aanloopproblemen in verband met het inregelen van het energiemanagementsysteem aan boord. De afgelopen tijd is de boot gewoon regulier als dienstboot in de vaart geweest. Afgelopen week was de boot uit de vaart in verband met veiligheidstrainingen voor de bemanning. Binnenkort is de boot ook uit de vaart, omdat er dan voor het eerst wordt proefgevaren op CNG (Compressed Natural Gas).