Texelse Courant werkt samen met NH Nieuws

De Texelse Courant is een samenwerking aangegaan met NH Nieuws (voorheen RTV Noord-Holland). Straks kunnen uitzendingen over Texel of over zaken die relevant zijn voor het eiland ook via de website van de Texelse Courant worden bekeken.

De verkeersstroom van en naar de boot in Den Helder, ontwikkelingen in de Noordwest Ziekenhuisgroep, besluiten van de provincie Noord-Holland: allemaal zaken die zich niet op Texel afspelen, maar van groot belang zijn voor de Texelaar. Om de Texelse lezer nog beter van dienst te kunnen zijn, gaan NH Nieuws en de Texelse Courant een samenwerking aan.

Door de krachten te bundelen vergroten beide mediastations hun mogelijkheden. Met het uitgebreide netwerk van de Texelse samenleving biedt de redactie van de Texelse Courant een hoop kennis aan de radio- en televisiezender. Aan de andere kant zit NH Nieuws dichter op het vuur aan de overkant. Ook valt te denken aan sfeerreportages die NH Nieuws maakt van evenementen op het eiland. Deze kunnen straks ook via de website van de Texelse Courant worden bekeken. Uitgangspunt is dat door de samenwerking voor beide nieuwsorganisaties een win-winsituatie ontstaat.

Beeld speelt een steeds grotere rol in de hedendaagse verslaggeving, een specialisme dat NH Nieuws als regionale zender al jaren beheerst. De Texelse Courant ging onlangs al een samenwerking aan met Aron Zeeman (Texel Kijken en Luisteren) en wil zich meer op audiovisueel gebied gaan profileren. Met redacteur Job Schepers heeft de krant al een redacteur in huis met een HBO-diploma audiovisuele journalistiek.

Samen willen de partijen meer de straat op om de mening van de Texelaar te peilen, een mooie aanvulling op een bestaand platform als TipTexel.nl. René de Lange, uitgever van de Texelse Courant: "Het is wel duidelijk dat we elkaar veel te bieden hebben. Wij hebben goede interviewers die niet van de overkant naar Texel hoeven te komen. Zij hebben goede cameramensen (onder wie Jaap Eelman). Bovendien stelt het ons in de gelegenheid beter verslag te doen van Texel-gerelateerde zaken die zich op het vaste land afspelen."

Bijkomend voordeel is dat NH Nieuws trainingen aanbiedt op het gebied van media. De uitgever van de Texelse Courant ziet bovendien uitstekende mogelijkheden om beter de mens achter het nieuws te laten zien. "Kortom, een prachtige aanvulling op de diensten die we al aanbieden", besluit hij.

Jacky de Vries van NH Nieuws: "De Texelse Courant maakt nu deel uit van het NH nieuwsnetwerk. Daarmee zoeken we verbinding met lokale partners. Het doel is om van elkaar te leren, elkaar te versterken en samen te zorgen voor een optimale nieuwsvoorziening op lokaal niveau. Niet ons eigen belang staat hierbij voorop, maar dat van het publiek."