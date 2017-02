Dipje of depressief?

Jongeren worstelen met allerlei gevoelens, die lang niet allemaal fijn zijn, en dat is heel normaal. Een deel van de jongeren worstelt echter dagelijks met nare gevoelens, wat vaak grote gevolgen heeft. Ze voelen zich ontzettend moe, somber, boos of bang, lopen vast op school of thuis, krijgen lichamelijke klachten, gaan soms drugs of alcohol gebruiken en sluiten zich vaak steeds meer af van hun omgeving. Uiteindelijk gaan ze zich alleen maar slechter voelen en lijkt alles mis te lopen. Minimaal 25% van de 18-jarigen is ooit depressief geweest. Dat is een grote groep en ze hebben lang niet allemaal (de juiste) hulp gehad. Daardoor is het risico groter dat er klachten blijven hangen of dat de depressie terugkeert.

Maar hoe herken je als jongere bij jezelf of je je gewoon even down voelt of dat je een depressie hebt? En hoe herken je het als ouder bij je zoon of dochter? En wat kun je allemaal doen om jezelf te helpen? Wat kun je doen als ouder? Hoe kom je bij de juiste mensen terecht? Om daar antwoorden op te geven organiseert stichting Young 4 Ever in samenwerking met het Triversum 2 thema bijeenkomsten over dit onderwerp. 1 speciaal voor jongeren en 1 voor ouders en geïnteresseerden in jongerencentrum Time Out, Wilhelminalaan 1, Den Burg. De toegang is gratis.

Elvira Rentinck (GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt, Triversum) en Edmee Griffioen (psycholoog Triversum) geven 2 aparte presentaties; één voor de jongeren en één voor ouders. Er zal besproken worden wat een depressie is, wat het verschil is tussen een dip en een depressie en wat je kunt doen als je het bij jezelf of een ander herkend.

Vrijdag 17 februari van 16.00 uur – 17.00 uur voor jongeren van 12 t/m 18 jaar

Vrijdag 17 februari van 17.15 uur – 18.15 uur voor ouders en geïnteresseerden.