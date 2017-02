Zwaneveld/Moree winnen klaverjassen.

Tiny Zwaneveld en Piet Moree haalden in de zestiende speelronde van Klaverjasclub Den Burg hun tweede rondewinst van dit seizoen binnen. Van Heerwaarden en Caspers blijven aan de leiding in het algemeen klassement.

Er gebeurde weinig sensationeels in deze speelronde. Tiny Zwaneveld en Piet Moree wonnen zonder uitschieters hun vier spelletjes en haalden een score van 7104 punten. Daarmee herstelden zij zich goed van de zeperd van de vorige ronde. Winst in het algemeen klassement leverde het niet op, zij blijven achtste in het klassement. John Vlaming en Eric Jan Geus zijn de laatste weken goed op dreef en sluipen naar de top van het klassement. Na een stroeve start werden drie spelletjes van rond de 1900 neergezet. Dat leverde een totale score op van 7027 punten. Vlaming en Geus blijven daarmee op zes, maar vinden wel aansluiting bij de subtop van het klassement. Hans Westdorp en Meijert Laan spelen dit seizoen wat wisselvallig. Deze week liep het goed, al werd de uitschieter van 2130 gecompenseerd door één mindere partij. Westdorp en Laan bleven met een score van 6992 punten net beneden de 7000 hangen. Het leverde weer wel een plaatsje winst op in het klassement, Westdorp en Laan staan nu elfde. In de top van het klassement deden Frans Bos en George Eelman goede zaken. Zij werden vierde met 6839 punten en waren daarmee de enige toppers die meer dan gemiddeld scoorden. Zij stijgen van zes naar vijf en zitten qua punten weer dicht tegen de top-3 aan. Marja en Martien Bakelaar lijken eindelijk hun draai gevonden te hebben. Met enkele opvolgende goede scores hebben zij afstand genomen van de onderste regionen. Dat ze nu met 6605 punten een plaats zakten doet daar niet aan af, de aansluiting met de middenmoot is weer gevonden.

In de top van het klassement worden de verschillen steeds kleiner. Fenny Caspers had met invaller Rob Caspers een mindere avond en ziet de concurrentie naderen tot minder dan 1000 punten achterstand. Lieuwe van der Veen en Co Koomen hebben - zonder zelf al te hoog te scoren - nu een achterstand van 942 punten. Bas Tromp en Frans Stark staan nu derde met 1913 punten. Bart Weijdt en Willem Koomen staan nu vierde met 1980 punten achterstand.