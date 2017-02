Heleen Landman Voorleeskampioen 2017

Heleen Landman, uit groep 8 van de van de Jozefschool, mag zich Texels Voorleeskampioen 2017 noemen. Maandag 6 februari was de finale van de voorleeswedstrijd in de bibliotheek.

De jury, bestaande uit Albert Hoven en Rita Penha, vond het niveau van alle voorlezers hoog. De keus was moeilijk, maar de balans sloeg uiteindelijk door naar Heleen, die prachtig voorlas uit het boek "Wij zijn allemaal moleculen" geschreven door Susin Nielsen.

Heleen mag in maart door naar de volgende ronde van de voorleeswedstrijd in Alkmaar.

Voorlezen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren nieuwe woorden en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. Voorlezen hoeft niet te stoppen zodra het kind zelf kan lezen, ook dan genieten kinderen er nog volop van. Ze leren goed luisteren en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert ook de fantasie van het kind.

Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen. De voorleeswedstrijd is een gelegenheid waarop kinderen naar elkaar luisteren en van elkaar horen welke titels zij mooi vinden.

Bibliotheekmedewerkers kunnen ouders en kinderen altijd adviseren over geschikte (voor)leesboeken voor de jeugd. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden.

Op de foto vlnr: Marit Bas, Nynke Stuut, Heleen Landman, Sarah Kooger.