Taalcafé op zoek naar vrijwilligers

De bibliotheek is op zoek naar vrijwilligers die bij het Taalcafé willen helpen.

Zij hoeven niet iedere dinsdagmiddag beschikbaar te zijn, er wordt een roulatieschema gemaakt. Sinds vorig jaar is er elke dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur Taalcafé in de Texelse bibliotheek. Daar mogen mensen aanschuiven die beter Nederlands willen leren spreken en schrijven. Enthousiaste vrijwilligers helpen hen daarbij d.m.v. een praatje, iets opschrijven, taalspelletjes en samen krantenberichten lezen. Het is geen cursus, alles gaat op een informele manier. Er is een informatieochtend voor (startende) taalvrijwilligers op donderdag 16 februari, aanvang 10 uur in de bibliotheek. Meer informatie is te krijgen bij Maaike Vonk, e-mail m.vonk@kopgroepbibliotheken.nl . Opgeven voor deze ochtend kan op dit mailadres of in de bibliotheek, telefoon 0222-312743.