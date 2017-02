Bekend Texel...

All you need is...Texel...

Mijn collega en ik hadden hem in Den Helder al gespot en later bleek hij even op het eiland te zijn geweest; de All-you-need-is-Love-bus met Robert ten Brink. Middenin in haar verhaal wees mijn collega ineens van opwinding en enthousiasme naar de welbekende grijs-met-rode/witte-letters-bus waar we langs reden. Toegegeven, als ze niet zo had gereageerd was het denk ik niet tot me doorgedrongen. Helaas voor haar zat ik achter het stuur en reed gewoon door; mede doordat ik zo gauw geen mogelijkheid zag om te parkeren en we in de stoet van de boot zaten.

Het programma heeft dus opnamen gemaakt op Texel, op de Groeneplaats. Als niet-nieuwsgierig-maar-wel-alles-willen-weten-aagje ben ik wel benieuwd voor welke mede Texelaar ze naar het eiland kwamen. Ervan uitgaande dat het voor een Texelaar was. In mijn herinnering is het niet de eerste keer dat de liefdesbus van Nederland een bezoek bracht aan ons eiland. In mijn beleving is hij zo'n 22 jaar geleden ook al een keer geweest; volgens mij betrof het toen familie van een toenmalig klasgenootje van mij.

All you need is Love is niet het enige programma dat Texel weet te vinden. Ook Boer Zoekt Vrouw kwam naar het eiland voor opnamen vanwege een Texelse boer die mee deed. Het programma Eigen Huis en Tuin kwam eveneens langs. Diverse Texelaars stonden op een regenachtige dag op de Groeneplaats te klussen met Quinty, Thomas en Lodewijk. Met laatstgenoemde wisselde ik een kort gesprek toen ik mijn mede klussende Texelaars stond te bewonderen. In 2000 deed een Texelaar mee met het programma De Bus. De opnamen waren weliswaar niet op het eiland, maar via de betreffende deelnemer en winnaar zat Texel er toch een beetje in verwerkt. En mijn werkgeefster werd tijdens een marktdag geïnterviewd door RTV NH. Die zender komt denk ik wel vaker naar het eiland.

Texel is ook het decor geweest voor filmopnamen, zoals voor Zomerhitte en Michiel de Ruyter. Zomerhitte speelde zich zelfs deels af in De Waal. Tja, toen kon ik er niet omheen en heb ik wel even gespiekt hoe dat allemaal ging.

Texel is niet alleen een uitvalsbasis voor tv- en filmopnamen. Menig BN'er komt naar het eiland voor vakantie. Waarom ook niet. Ook zij hebben behoefte aan een break en daar leent Texel zich prima voor.

Wanneer Texel in de tv- en filmwereld voorbij komt, voel ik vaak een trots kriebeltje in mijn buik. Ik denk dat dat voor meerdere landgenoten geldt wanneer hun woonplaats in beeld wordt gebracht.

Ik vind het fijn dat Texel ook voor BN'ers een toevluchtsoord mag zijn. Dat ze hier, zonder in de gaten te worden gehouden door in de bosjes op de loer liggende fotografen, in alle rust mogen genieten van het moois dat Texel te bieden heeft…

Tineke Stiehl - Timmer