Sterk herstel Van der Veen/Koomen.

Lieuwe van der Veen en Ko Koomen zijn helemaal terug in de race. Na winst in de vijftiende speelronde zijn zij de belangrijkste concurrenten van Fenny Caspers en Peter van Heerwaarden.

Lieuwe van der Veen en Ko Koomen waren na enkele mindere resultaten wat weggezakt in het algemeen klassement. Vorige week was er al sprake van enig herstel en dat zette in deze ronde goed door. Na een redelijke opening werd de basis voor de rondewinst gelegd in het derde spel met een fraaie score van 2264. Het vervolg was goed genoeg voor de rondewinst. Van der Veen en Koomen haalden 7164 punten en zijn nu weer terug op de tweede plaats in het klassement. Ook Gerda en Freek Veeger wisten boven de 7000 punten te komen. Zij haalden 7099 punten en dat leverde twee plaatsen winst op in het klassement. Zij stijgen van zeven naar vijf. Bas Tromp en Frans Stark haalden de derde plaats. Zij wonnen zonder echte uitschieters alle vier de spelletjes en kwamen tot 6958 punten. Tromp en Stark stijgen naar de derde plaats en beginnen ook een serieuze gooi naar de toppositie te doen. Marja en Martien Bakelaar draaien toe een ongelukkig seizoen. In deze ronde begonnen de Bakelaars zwak, maar wisten het tij te keren scores van 2003 en 2268 punten. Het leverde met 6896 punten de vierde plaats op. De Bakelaars stijgen van dertien naar elf. John Vlaming en Eric Jan Geus haalden de vijfde plaats binnen met 6794 punten. Ook dat leverde twee plaatsen winst op, Vlaming en Geus staan nu negende. Het rondegemiddelde was met 6273 punten net even meer dan normaal. Er werden 32 marsen gespeeld en ook dat is een mooie score.

In het algemeen klassement weten Fenny Caspers en Peter van Heerwaarden zich - zonder zelf hoog te scoren - goed te handhaven. Lieuwe van der Veen en Co Koomen staan nu tweede op 1490 punten. Bas Tromp en Frans Stark zijn met een flinke opmars bezig en staan nu op 2063 punten derde.