Texelse slachtoffers ramp herdacht

De zes Texelse slachtoffers van de watersnoodramp in 1953 zijn woensdagochtend herdacht in het kerkje van De Waal.

De zes kwamen om het leven toen op 1 februari 1953 de dijk van de Eendrachtpolder het begaf. Zij waren net als een hoop andere Texelse mannen in de polder om de door de storm en het extreem hoge water geteisterde dijk te redden, maar konden niet op tijd wegkomen.

Vijf van de zes Texelaars kwamen uit De Waal. De vijf, Willem Dijker, Redmer IJska, Jan Koopman, Wieger Bernardus, Siebren Walsweer, liggen daar naast elkaar begraven op het kerkhof bij de kerk. De zesde man was Dirk Kuip. Er werden bloemen gelegd op de graven en stilgestaan bij wat er in 1953 gebeurde.





Ko en Cor de Wolf brachten in de kerk in herinnering hoe een hoop Texelse mannen in de ochtend van 1 februari 1953 met bussen naar de Eendrachtpolder waren gebracht om zandzakken in de gaten van de geteisterde dijk aan te brengen.

Op een gegeven moment werd duidelijk dat het mis ging, waarna iedereen in weer en wind zo snel mogelijk moest zien te vluchten om op tijd weg te komen.



Van woensdag 1 februari tot en met zaterdag 4 februari is er in het Waalder kerkje een tentoonstelling van Cor de Wolf over de watersnoodramp op Texel. Die is op woensdag geopend van 12:00 tot 16:00 uur, op donderdag en vrijdag van 14:00 tot 16:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 15:00 uur.