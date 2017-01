Gezocht: vrijwilliger(s) invoeren walviscollectie

Ben je geïnteresseerd in walvissen? Vind je het leuk om meer te weten over de verschillende soorten en hun eigenschappen? Kun je geordend werken en heb je wat tijd over? Wil je die tijd besteden aan vrijwilligerswerk voor Ecomare? Als je al deze vragen positief beantwoordt, is conservator Arthur Oosterbaan op zoek naar jou! De walviscollectie van Adrie en Ineke Vonk moet namelijk ingeschreven worden.

Walvisliefhebbers en –kenners Adrie en Ineke Vonk hebben in de loop der jaren een enorme hoeveelheid walvisbotten, -onderdelen en aanverwante spullen verzameld. Deze imposante verzameling is gehuisvest in 'Groenland', hun schuur aan de Maaikeduinweg. Volgens afspraak zal het op termijn worden overgedragen aan Ecomare. Dit is voorlopig nog niet aan de orde, maar met de registratie van de botten en walvisonderdelen wordt wel reeds begonnen.

Alle objecten moeten worden genummerd, gefotografeerd, gemeten en gedetermineerd. Adrie en Ineke zullen daarbij vertellen waar ze vandaan komen en wanneer ze verzameld zijn. Alle gegevens moeten ook in de computer worden ingevoerd. Bij elkaar levert het een bijzondere en boeiende klus op, die wel behoorlijk tijdrovend is. Oosterbaan is dan ook op zoek naar iemand of een groepje mensen voor minimaal een dagdeel per week. Het werk vindt deels plaats aan de Maaikeduinweg, deels in Ecomare. Voorkennis is niet nodig.

Is je interesse gewekt? Neem dan contact op met Arthur Oosterbaan via arthuroosterbaan@ecomare.nl of 0222-317741.