Grap met naam boot loopt uit de hand

Foto van maandagochtend: er prijkt gewoon Dokter Wagemaker in plaats van Dokter Wagenmaker op de zijkant van de boot.

De extra 'n' in de naam van de Dokter Wagemaker blijkt een uit de hand gelopen grap te zijn.

Dat heeft TESO vanochtend laten weten. Een van de medewerkers had voor de grap een foto met een extra 'n' in de naam Wagemaker gemaakt. Die foto werd intern gedeeld met de mededeling dat de schilder een foutje had gemaakt en dat dat nog zou worden hersteld…

De foto bleef echter niet intern, waarna het verhaal rondging dat bij het groot onderhoud in dok een 'n' te veel in de naam Wagemaker was geschilderd.



Navraag van deze krant bij TESO over de foto leverde zaterdagmiddag een bevestiging op, waarna het tot een bericht op deze site kwam. TESO gaf de bevestiging op basis van de tekst die met de foto was rondgestuurd.

Directeur Cees de Waal: "Men had deze grap dit weekend alleen willen uithalen met collega's binnen TESO en had zich daarbij niet gerealiseerd dat dit via sociale media buiten die interne groep zou kunnen belanden en zelfs de krant zou halen."

TESO liet vanmorgen een foto rondgaan om duidelijk te maken dat er gewoon Dokter Wagemaker op het schip staat en niet Dokter Wagenmaker. De Waal: "Er worden bij TESO gelukkig grappen met elkaar uitgehaald, maar deze ging even de verkeerde kant uit." Volgens TESO betreuren de betreffende medewerkers dat het zo gelopen is.