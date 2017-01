Het leven omvat vele uitdagingen...

Een week later dan de bedoeling was, hierbij weer een epistel van mijn hand. Ik wil het eens met u hebben over uitdagingen. Volgens de dikke Van Dale betekent het woord 'uitdaging' letterlijk: oproep, uitnodiging en iets dat inspireert omdat het moeilijk is. In het begin van het jaar, zo'n drie weken geleden, had ik het over voornemens en nieuwe ronden, nieuwe kansen. Uitdagingen zijn vaak ook 'nieuw'. Men gaat iets aan wat voor hem/haar onbekend is. Het hoeft nog niet eens zozeer iets moeilijks te zijn; iets ouds en vertrouwds loslaten en een nieuwe weg inslaan is ook een uitdaging. Wat kom je tegen? Hoe ga je ermee om? Wat brengt het je? Vragen die alleen beantwoord kunnen worden door de stap te zetten en de uitdaging aan te gaan.

Soms kan een uitdaging zodanig op je pad komen dat je die weg al heel snel inslaat, zonder er lang over na te hoeven denken. Maar soms heb je wel wat langere bedenktijd nodig om het een en ander tegen elkaar af te wegen. Kan handig zijn, maar op een gegeven moment is het wel fijn om de knoop door te hakken.

Een maand geleden heb ik een knoop doorgehakt om een nieuwe weg in te gaan slaan. Het besluit zelf was snel en rustig genomen, maar onderhuids heeft het wat langer gesudderd voor ik tot dit besluit kwam. Het pad wat ik vanaf maart ga inslaan, geeft me meer tijd, rust en ruimte om me op een andere passie te richten en te gaan ontdekken wat er op dat vlak nog voor me in het verschiet ligt. Een uitdaging waar ik zin in heb.

Naast dit besluit zullen er in de toekomst vast nog meer nieuwe dingen, nieuwe uitdagingen op mijn pad komen. Zowel leuke als minder leuke uitdagingen. Ik geloof dat de dingen die op iemands pad komen in het leven een reden hebben. Soms weten we niet (meteen) wat die reden is en zullen we er ook niet altijd achter komen. Zo is het eigenlijk ook met uitdagingen. Ze komen op ons pad en het is aan ons hoe daar mee om te gaan en welke ervaring we eruit kunnen halen.

Persoonlijk hoop ik een mooie ervaring uit mijn uitdaging te kunnen halen. En ervan te leren. Maar bovenal hoop (en denk) ik er veel plezier aan te gaan beleven…

Tineke Stiehl – Timmer