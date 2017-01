Kaap Skil zoekt nieuwe molenaars (m/v)

Dirk Haker heeft, nu hij de magische grens van tachtig jaar is gepasseerd, besloten een stapje terug te doen in het werk voor molen De Traanroeier. In de 16 jaar dat hij als vrijwillige molenaar actief is geweest op de Oudeschilder graanmolen heeft hij, met collega's, tienduizenden kilo's tarwe gemalen en heel veel mensen het vak van molenaar laten meebeleven. Wie neemt het stokje van hem over?

De vrijwillige molenaars van De Traanroeier zijn op verschillende vlakken van groot belang voor de molen en museum Kaap Skil. Ze onderhouden het bouwwerk, waarbij ze kleine klussen zelf uitvoeren. Voor grotere en specialistische werkzaamheden verzorgen ze de uitbesteding en controles. Het maalvaardig houden van de molen is essentieel voor het voortbestaan. Een stilstaande molen gaat snel achteruit.

Naast de zorg voor de molen zelf, zorgen de molenaars ook dat aan de maalopdrachten van Bakker Timmer, de Bonte Belevenis en Novalishoeve wordt voldaan. Aan bezoekers van het museum en schoolgroepen vertellen ze over het vak van molenaar, de molen en de techniek. Kaap Skil is heel dankbaar voor de inzet van de ploeg vrijwilligers voor de molen.

Voor De Traanroeier is Kaap Skil op zoek naar mensen (m/v) die enthousiast zijn voor de eeuwenoude techniek, houden van klussen en het leuk vinden om hun kennis te delen met anderen. Het is mogelijk om (op termijn) het vak van molenaar te leren, maar dit is geen vereiste. Momenteel is de groep molenaars elke woensdagmiddag aan het werk, maar ook hierin is flexibiliteit mogelijk. Heb je interesse of wil je er meer over weten? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Corina Hordijk, manager van Kaap Skil. Zij is te bereiken via corinahordijk@kaapskil.nl of 0222-314956.