Herdenking watersnoodramp op Texel

In het kerkje van De Waal wordt woensdag 1 februari de watersnoodramp van 1953 herdacht.

Tijdens de ramp, die in Zeeland en West-Brabant ruim achttienhonderd levens kostte, brak ook de dijk van de Eendrachtpolder op Texel.

Texelaars Willem Dijker, Redmer IJska, Jan Koopman, Wieger Bernardus, Siebren Walsweer en Dirk Kuip kwamen daarbij om het leven. Zij waren in de polder bezig om de dijk te behouden en konden niet op tijd weg komen toen de dijk het begaf.

De herdenking start woensdag 1 februari om 10:30 uur in de kerk aan het Hogereind. Om 11:00 uur is er een bloemlegging bij de graven van de omgekomen mannen op de begraafplaats bij de kerk. De herdenking is georganiseerd door Cor de Wolf die de ramp in De Eendracht van dichtbij meemaakte.

Van woensdag 1 februari tot en met zaterdag 4 februari is er in het Waalderkerkje een tentoonstelling van De Wolf over de ramp. Die is op woensdag geopend van 12:00 tot 16:00 uur, op donderdag en vrijdag van 14:00 tot 16:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 15:00 uur.