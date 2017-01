Oorzaak storing Texelstroom gevonden

Een defect relais (schakelaar) en verkeerd aangesloten bedrading waren de oorzaak van de storing anderhalve week geleden aan boord van de Texelstroom.

Dat heeft TESO laten weten. De bedrading was verkeerd aangesloten op het besturingssysteem van de boot en de daarbij behorende back-up systemen.

Als gevolg van de storing viel het vermogen van één van de vier roerpropellers weg, waarna in de veerhaven van Den Helder de steiger van het Peperhuisje werd geramd.

De storing werd volgens TESO gevonden door de leveranciers van het elektrisch- en besturingssysteem van de Texelstroom. Volgens de veerdienst zijn de problemen inmiddels verholpen.

"De komende dagen worden door TESO in samenwerking met haar leveranciers gebruikt om verder te testen en zekerheid te verkrijgen inzake de betrouwbare werking van de voornoemde systemen. Tevens werkt TESO met LaNaval aan een verdere verbetering van het energiesysteem."

Volgens TESO is het de bedoeling dat de Texelstroom uiterlijk 10 februari weer in de vaart komt. Tot die tijd blijft de Schulpengat varen. De Dokter Wagemaker is tot die tijd nog uit de vaart in verband met de retrofit die het schip ondergaat.