Wiersma en Sipsma op dreef

Jelle Wiersma en Sjaak Sipsma waren in de veertiende speelronde van de klaverjascompetitie bijzonder goed op dreef. Zij speelden de op één na hoogste partij van dit seizoen tot nu toe. Fenny Caspers en Peter van Heerwaarden handhaven zich nog steeds aan de top van het klassement.

Jelle Wiersma en Sjaak Sipsma waren in blakende vorm. Na een mooie opening van 1740 volgde een spel van 2049 punten. De derde partij ging met klein verschil verloren, maar dankzij een slotakkoord van 2251 punten werd bijna de hoogste score van dit seizoen geëvenaard. Zij kwamen tot 7685 punten. Dat levert een mooie sprong op in het klassement; Wiersma en Sipsma stijgen van veertien naar elf. Op eerbiedige achterstand werden John Vlaming en Eric Jan Geus tweede. Dit meervoudige kampioenskoppel heeft de wind in dit seizoen nog niet erg in de rug gehad. Na een beroerde opening van 1140 punten kwam het deze week toch nog goed. Vooral het derde spel zorgde met 2240 punten nog voor deze keurige tweede plaats. Geus en Vlaming haalden 6774 punten en stijgen van tien naar negen in het klassement. De derde plaats was van het duo Koomen en Van der Veen. Zij herstelden een deel van de schade die de dip van vorige week veroorzaakte. Van der Veen en Koomen haalden 6753 punten en stijgen weer van vier naar drie. Gerda en Freek Veeger pakten de vierde plaats met 6426 punten. Dat was ruim voldoende om zich op de zevende plaats te handhaven. Corry van der Slikke en Piet Kikkert herstelden zich van een mindere periode door vijfde te worden. Zij haalden 6378 punten. Dat is nog niet voldoende om de zestiende en laatste plaats uit handen te geven, maar zij hebben weer aansluiting met de directe concurrenten. Het gemiddelde was met 6179 punten tot nu toe het laagste van dit seizoen. Ook het aantal marsen was met 29 aan de zuinige kant.

In het algemeen klassement weten Fenny Caspers en Peter van Heerwaarden zich uitstekend te handhaven. De scores zijn de afgelopen weken weliswaar niet sensationeel, maar ook de directe concurrenten laten af en toe steken vallen. Bart Weijdt en Willem Koomen handhaven zich op twee, maar zagen hun achterstand weer tot bijna 2000 punten oplopen. Lieuwe van der Veen en Ko Koomen staan op 2294 punten achterstand derde.