Protest bewoners Ploosterstraat voor groen

Bewoners van de Ploosterstraat in De Cocksdorp hebben dinsdagmiddag geprotesteerd voor het stuk groen achter hun huizen.

De eigenaren van bed and breakfast De Moerbei aan de Kikkertstraat willen in hun achtertuin vier parkeerplaatsen voor hun gasten realiseren. De toegang naar hun achtertuin verloopt via het stukje groen.

Bedoeling is dat de auto's van de gasten via een doorgang tussen de huizen aan de Ploosterstraat en het stukje groen naar de achtertuin rijden, maar dat willen de bewoners van de Ploosterstraat niet. Zij vrezen dat er meer mensen aan de Kikkertstraat zullen komen die auto's via het stukje groen willen laten rijden. Volgens hen is het terrein ook een plek waar kinderen spelen.

De eigenaren van De Moerbei willen auto's van hun gasten in de achtertuin laten parkeren, zodat de druk op de openbare parkeerplaatsen in de Kikkertstraat niet verder oploopt.

Bij de kwestie speelt ook mee dat een paar schuurtjes en schuttingen op het stukje groen verder naar achteren staan dan bedoeld, waardoor er te weinig ruimte is voor auto's om naar de achtertuin van De Moerbei te kunnen rijden. De bewoners lieten in een brief aan de gemeente weten dat zij echter "niets wensen af te breken dat al zolang staat."

De status van het stukje openbaar terrein was voorheen 'verkeer en verblijf', maar is eind vorig jaar in het nieuwe bestemmingsplan van De Cocksdorp veranderd naar 'groen' waarbij parkeervoorzieningen ondergeschikt zijn, zodat bewoners van de Ploosterstraat hun auto op het terrein kunnen blijven parkeren.

De betrokken partijen hebben woensdagavond een gesprek met de gemeente om tot een oplossing te komen.