Wegwerkzaamheden in Den Burg, Den Hoorn en Oosterend

Er zijn op diverse plaatsen op Texel wegwerkzaamheden. Zowel in Den Burg, Oosterend als Den Hoorn moet het verkeer rekening houden met hinder.

De Weverstraat tussen Warmoesstraat en Julianastraat is nog afgesloten tot vrijdag 27 januari 2017. De Weverstraat tussen de Julianastraat en Keesomlaan is afgesloten tot vrijdag 18 februari 2017. De Julianastraat is tijdelijk een doodlopende straat. De rijrichting in de Warmoesstraat is hierdoor voorlopig omgedraaid. Verkeer vanuit de Parkstraat kan via de Weverstraat de Warmoesstraat inrijden.



De Bernhardlaan tussen Drijverstraat en Waalderstraat is afgesloten, er is geen doorgaand verkeer mogelijk tot 1 maart 2017. De Wilsterstraat is te bereiken via Schilderend Bernhardlaan.



De Kerkstraat tussen Achtertune en Koetenbuurt is afgesloten tot vrijdag 2 februari 2017. Het eenrichtingverkeer op het Kerkplein wordt opgeheven van 12 januari tot 10 maart 2017. Dit is nodig voor de werkzaamheden aan het riool in de Kerkstraat en Koetebuurt, en aan de waterleiding in de Kerkstraat, Blazerstraat, Kerkplein en Koetebuurt.



De Watermolenweg tussen Hoornderweg en Stolpweg is afgesloten voor verkeer tot vrijdag 27 januari voor het leggen van grasbetontegels naast de weg. De woning is bereikbaar voor bestemmingsverkeer.